В Петербурге зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса — 93 человека. Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», показатель летальности в городе достиг максимума с начала пандемии. Накануне умерло 82 человека.

За сутки в Петербурге выявили 1092 случая коронавируса, с начала пандемии — 460 558. Город находится на втором месте по количеству заболевших в России.

Ранее сообщалось, что суточный рекорд по случаю смертей из-за коронавируса был побит в Москве — умерли 88 человек. Накануне этот показатель составлял 86.