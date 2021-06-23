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В Петербурге зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Санкт-Петербурге зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса — 93 человека. Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», показатель летальности в городе достиг максимума с начала пандемии. Накануне умерло 82 человека.

За сутки в Петербурге выявили 1092 случая коронавируса, с начала пандемии — 460 558. Город находится на втором месте по количеству заболевших в России.

Ранее сообщалось, что суточный рекорд по случаю смертей из-за коронавируса был побит в Москве — умерли 88 человек. Накануне этот показатель составлял 86.

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