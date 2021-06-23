В Москве побит рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В Москве побит рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 88 человек. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в столице выявили 6534 случая заражения коронавирусом.

Также отмечается, что в России за последние сутки выявили 17 594 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 5 368 513 заражений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом. Отмечается, что деньги будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Кроме того, до 30 июня Минпромторгу нужно доложить о принятии мер по обеспечению запасами кислорода ковидных больниц.