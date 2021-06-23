Мишустин дал поручения в связи с распространением коронавируса в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина в среду, 23 июня.

Деньги будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Также до 25 июня Росрезерв, Минздрав и Минфин должны проработать поставку еще не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутника Лайт» в субъекты РФ.

Кроме того, до 30 июня Минпромторгу поручено доложить о принятии мер по обеспечению ковидных больниц запасами кислорода.

Мишустин подчеркнул, что необходимо подготовиться к новым вызовам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр рекомендовал главам регионов сформировать достаточный резерв коечного фонда для пациентов с COVID-19.

В последние недели ситуация с коронавирусом в РФ резко ухудшилась. Так, 20 и 21 июня в стране было выявлено 17 378 и 16 715 новых случаев заражения соответственно. Самый сильный суточный прирост наблюдается в Москве. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд ограничений, в частности, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.