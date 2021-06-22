Кремль поддержал новые ограничения из-за коронавируса в Москве

Кремль поддерживает решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина в связи с пандемией, включающие запрет посещать кафе и рестораны без защиты от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, новые ограничения продиктованы сложной эпидемиологической обстановкой.

Согласно указу Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Тестирование надо пройти в лаборатории города, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

Предприятия, не следующие новым правилам, смогут реализовывать продукцию только на вынос или доставку.