Названа дата проведения онлайн-выпускного для школьников

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн-формате, сообщается на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

«Напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы — все это ждет всех участников праздника, который пройдет в рамках Года науки и технологий», — говорится в сообщении.

Решение провести онлайн-выпускной было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Ранее сообщалось, что с решением властей об обязательной вакцинации от коронавируса согласились 49 процентов россиян.