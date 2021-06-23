В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к COVID-19 для животных

В Россельхознадзоре разработали мультивидовой тест на антитела к коронавирусу нового типа у животных. Анализ подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней, крупного рогатого скота и других зверей. Систему оттестировали на домашних, пушных и сельскохозяйственных животных, сообщают «Известия».

Анализ выявляет заболевание и измеряет уровень антител у животных после вакцинации «Карнивак-Ков» — российской вакциной для профилактики коронавируса у зверей. Пока тест-систему используют в научно-исследовательских целях. В будущем планируют ее предложить заинтересованным лицам и компаниям.

«Разработанный метод является мультивидовым, то есть им одним можно тестировать пробы сывороток крови от разных видов восприимчивых млекопитающих, как домашних (собаки и кошки), так и пушных (хорьки, норки, песцы, лисы), а также сельскохозяйственных (свиньи, крупный рогатый скот, кролики и т.д.)», — пояснил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев. Тест основан на распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). Это лабораторный иммунологический метод, в основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело.

В пресс-службе Россельхознадзора заверили, что анализ простой и надежный, так как в процессе теста улавливаются только специфические антитела на SARS-CoV-2. Если антитела присутствуют в анализируемой крови, то запускается цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции показывают высокочувствительные приборы — ИФА-ридеры. Они отображают и наличие антител и их количество. Зная количество антител, врач сможет определить эффективность прививки или необходимость ревакцинации для животного.

«Карнивак-Ков» — российская инактивированная вакцина, в которой используются неживые частицы вируса. В октябре 2020 года прошли клинические испытания препарата на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. В 100 процентах случаев у животных вырабатывались антитела к коронавирусу. Вакцинация проходит в два этапа, второй — через 21 день после первого. Тест-система на антитела поможет выяснить длительность иммунитета у зверей и сроки ревакцинации.

В конце мая стало известно, что в российских регионах началась вакцинация животных от COVID-19 отечественным препаратом «Карнивак-Ков». Вакцинацию проводят частные и государственные ветеринарные клиники, которые приобрели вакцину у производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).