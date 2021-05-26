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В российских регионах началась вакцинация животных от COVID-19

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В российских регионах началась вакцинация животных от COVID-19 отечественным препаратом «Карнивак-Ков». Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РИА Новости.

Вакцинацию проводят частные и государственные ветеринарные клиники, которые приобрели вакцину у производителя — подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Мелано добавила, что интерес к процедуре проявляют заводчики, часто путешествующие владельцы животных и те, чьи животные содержатся на свободном выгуле.

Препарат «Карнивак-Ков» — первая в мире вакцина против COVID-19 для животных, ее зарегистрировали в России 31 марта. Выпуск начался в апреле, первая партия составила 17 тысяч доз. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода.

Ранее ведущий научный сотрудник центра имени Гамалеи Николай Малышев рассказал, что случаи передачи коронавируса от людей к животным есть, но они не носят массовый характер. По его словам, бояться контакта с животными не нужно, однако существуют вакцины для защиты животных.

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