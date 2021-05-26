Инфекционист рассказал о случаях передачи коронавируса между людьми и животными

Случаи передачи COVID-19 от людей к животным есть, однако они не носят массовый характер, считает врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Бояться контактировать с животными не нужно. Тем не менее есть вакцины для защиты животных, это нам говорит о том, что есть такой факт, но все-таки этим фактом пока можно пренебречь», — сказал Малышев.

Вакцину для животных «Карнивак-Ков» выпустил научный институт Россельхознадзора. Первая партия составила 17 тысяч доз.

Ранее сообщалось, что ученые Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Планировалось в том числе изучить вероятность передачи коронавируса животным от человека.