Российский пульмонолог сравнил действие вакцин на вирус с автомобилем

По мнению врача-пульмонолога ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Алексея Никишенкова, вакцинация — это метод профилактики болезни, который уже помог победить корь и полиомиелит. Он объяснил, как работают препараты, сравнив их действие на вирус с автомобилем, сообщает «360».

Пульмонолог объяснил, что вирус представляет собой последовательность нуклеотидов, их тысяча, и мутация — это смена последовательности в процессе рождения новой вирусной частицы. Действие вакцины на вирус схоже с автомобилем, у которого много частей. Когда одни колеса заменяют другими, в целом механизм остается прежним — автомобилем. Поэтому вакцина от COVID-19 действует и против штаммов вируса.

Никишенков напомнил, что лекарственные препараты проходят испытания, чтобы доказать безопасность и эффективность. Он лично наблюдал одну из стадий и уверяет, что вакцины безопасны. «Я могу сказать, что каких-то серьезных, нежелательных явлений мы не наблюдали», — сказал врач, участвовавший в испытаниях одной из вакцин. Он добавил, что вакцинация не гарантирует того, что человек в будущем не заразится. Но риск заражения сокращается, а болезнь протекает без тяжелых осложнений.

Доктор отметил, что людям с ревматологическими, аутоиммунными заболеваниями перед вакцинацией следует обратиться к лечащему врачу для консультации. В зоне риска находятся люди с хроническими дыхательными проблемами, курильщики, болеющие бронхиальной астмой, бронхо-легочными заболеваниями. Течение болезни сильнее всего отягчает совокупность пожилого возраста, лишнего веса, сахарного диабета. Этим гражданам Никишенков советует прививаться в первую очередь.

Он пояснил, что после прививки нормально в течение недели испытывать гриппоподобный синдром. Аномальной является генерализованная сыпь по всему телу. Аллергическая реакция на препарат может проявиться в отеке губы, шеи, — тогда надо экстренно вызывать врача. Также медицинская помощь необходима в случае резкого падения давления: например, со 130/70 до 80/50, — это тоже может быть аллергической реакцией.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что в Перу выявлен еще один штамм коронавируса, сравнимый по степени опасности с индийским вариантом.