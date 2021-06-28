Кремль отреагировал на инициативу работодателей об обязательной вакцинации

Ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации всех взрослых россиян должны дать в правительстве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 28 июня.

Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет, напомнил пресс-секретарь президента. «Регионы вводят условия для работы в некоторых областях, но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан», — пояснил он.

25 июня Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых россиян, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке. Авторы инициативы отмечают, данная мера позволит остановить распространение инфекции и уберечь предприятия от закрытия.

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко положительно оценил соответствующее предложение. По его мнению, тот факт, что вакцинацию взрослого населения предлагают именно предприниматели, говорит о качественном изменении в обществе.

Между тем 16 июня Песков заявил, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса в России не может идти речи, процедура является добровольной.