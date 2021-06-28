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Власти Москвы объявили о рекорде по числу госпитализаций

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Москвы объявили о рекордном числе госпитализаций коронавирусных больных, в том числе в реанимационное отделение. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной.

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал Собянин.

По этой причине, по его словам, были введены ограничения, связанные с доступом в рестораны и кафе. В результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни.

С понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию. Его можно получить после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут. QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня.

Организации должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, без учета полностью привитых. Согласно распоряжению мэра, необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

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