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В Москве упростят вакцинацию мигрантов

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вакцинация мигрантов в Москве будет упрощена. Планируется, что ее распространят на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Еще один шаг, который мы сделали, — это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт"», — заявил Собянин.

Сделать прививку мигранты смогут с 09:00 до 21:00. Пропускная способность составляет свыше двух тысяч человек ежедневно. Там работают 2 врача и 12 медсестер, которым помогают 12 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 3 администратора.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести на платной основе вакцинацию от коронавируса для иностранцев и трудовых мигрантов. До 30 июня он ждет доклад об обеспечении возможности проведения в стране платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев, а к 15 июля — об организации прививочной кампании для трудовых мигрантов.

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