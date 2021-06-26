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Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию

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Фото: Sergey Kovalev / Global Look Press

Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По словам собеседника агентства, введение подобного института в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. В ведомстве объяснили, что целью «соглашения о лояльности» является информирование иностранного гражданина о правилах въезда в Россию, выезда из РФ, привлечения к трудовой деятельности на ее территории, а также об установленных ограничениях, запретах и последствиях их нарушения.

Ранее сообщалось, что МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания мигрантов на территории страны. «Приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства», — говорится в сообщении ведомства.

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