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 Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ без санкций

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории РФ без санкций. Согласно подписанному указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября, уточняет пресс-служба Кремля.

В тексте документа подчеркивается, что до указанной даты власти не будут принимать решений в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, направленных на принудительное выдворение за пределы страны, выдворение «в форме контролируемого самостоятельного выезда», депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, а также решений о запрете въезда на территорию страны или нежелательности пребывания (проживания) в стране или о сокращении срока временного пребывания на территории России.

Исключение предусматривается для освобождаемых из мест лишения свободы, нарушителей законодательства о российской госгранице, а также для тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности.

Введенная ранее аналогичная норма истекает 15 июня.

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