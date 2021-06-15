Во ФСИН объяснили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

Глава управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова в интервью ТАСС объяснила идею использовать труд заключенных вместо мигрантов.

«Цель не ставилась категорично чтобы заменить мигрантов осужденными и не использовался труд мигрантов», — сказала Коробкова. Она подчеркнула, что основная цель заключается в создании необходимых условий для осужденных на принудительные работы, напомнив при этом, что с 2017 года по закону можно заменить наказание в виде лишения свободы на более мягкое в виде принудительных работ.

Представитель ФСИН добавила, что цель ведомства — создать необходимое число мест и обеспечить права осужденных, чтобы «они были трудоустроены и обеспечены местами для проживания».

20 мая руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату.

Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко. Он допустил, что на крупных стройках можно будет создавать исправительные центры. Следственный комитет назвал инициативу «рациональной и заслуживающей поддержки» с точки зрения профилактики преступлений и замены иностранных рабочих российскими. При этом зарплату осужденных можно направлять на оплату штрафов и возмещение ущерба, отметили в ведомстве.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.