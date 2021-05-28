Российских заключенных захотели отправить работать на инфраструктурные объекты

Российских заключенных могут привлечь на работу на инфраструктурных объектах. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН). «Стройки пока не обсуждаем, но в первую очередь это, наверное, будут большие инфраструктурные объекты. Для того чтобы принять такое решение, нужно понимать технологию процесса, доставки заключенных и их работы», — сказал он.

Стасишин уточнил, что сначала необходимо определить требования к застройщикам и подрядчикам для правильной работы и безопасности осужденных.

К началу марта на российских стройках не хватало около 1,2 миллиона рабочих в связи с закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных и заменить или мигрантов. Инициативу положительно оценили в Следственном комитете и правительстве. По данным газеты «Коммерсантъ», в июне на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) отправят 600 осужденных.