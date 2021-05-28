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Российских заключенных захотели отправить работать на инфраструктурные объекты

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российских заключенных могут привлечь на работу на инфраструктурных объектах. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН). «Стройки пока не обсуждаем, но в первую очередь это, наверное, будут большие инфраструктурные объекты. Для того чтобы принять такое решение, нужно понимать технологию процесса, доставки заключенных и их работы», — сказал он.

Стасишин уточнил, что сначала необходимо определить требования к застройщикам и подрядчикам для правильной работы и безопасности осужденных.

К началу марта на российских стройках не хватало около 1,2 миллиона рабочих в связи с закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных и заменить или мигрантов. Инициативу положительно оценили в Следственном комитете и правительстве. По данным газеты «Коммерсантъ», в июне на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) отправят 600 осужденных.

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