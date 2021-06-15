МВД приостановило сроки временного проживания мигрантов в России

МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания мигрантов на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства», — говорится в сообщении.

Также приостанавливаются сроки таких документов, как удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, а еще ставятся на паузу сроки свидетельств участников программы переселения соотечественников в Россию, проживающих за ее пределами.

15 июня Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории РФ без санкций. Согласно подписанному указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября. Исключение лица, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушители законодательства о российской госгранице, а также для тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности.