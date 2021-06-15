Россия
 
Последние новости
В Карабах к приезду Эрдогана перебросили сотни элитных спецназовцев
Доктор Мясников рассказал о неизвестных свойствах прививки от коронавируса
Украина отказалась признавать достигнутые без нее договоренности США и России
Кристина Асмус высказалась о своем новом романе
Российские подростки разгромили магазин из-за алкоголя и попали на видео
Названо число заключенных для российских строек
Cyberpunk 2077 вернули на PlayStation
Почти половина украинцев отказалась от вакцинации против коронавируса
Стали известны подробности стрельбы по российским туристам в Абхазии
Раскрыта стоимость люксовой шелковой куртки Саакашвили
Новости партнеров
Прослушать новость

МВД приостановило сроки временного проживания мигрантов в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания мигрантов на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства», — говорится в сообщении.

Также приостанавливаются сроки таких документов, как удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, а еще ставятся на паузу сроки свидетельств участников программы переселения соотечественников в Россию, проживающих за ее пределами.

15 июня Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории РФ без санкций. Согласно подписанному указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября. Исключение лица, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушители законодательства о российской госгранице, а также для тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ без санкций
Путин дал поручения по горячему питанию в школах
Переехавшие за границу россияне предупредили о неожиданных опасностях