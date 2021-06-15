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Путин дал поручения по горячему питанию в школах

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Минпросвещения Сергею Кравцову допустить родителей учеников к контролю за качеством горячего питания в школах. Об этом сообщает ТАСС.

15 июня на встрече с президентом Сергей Кравцов рассказал, как организовано горячее питания в школах. По словам президента, необходимо создать условия, в том числе санитарные, для таких проверок.

«Родительские комитеты могут организовать эту работу», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин обсудил тему горячего питания на встрече с уполномоченной по правам ребенка в стране Анной Кузнецовой. По словам главы государства, данный вопрос тонкий и требует постоянного внимания со стороны санитарных врачей. Желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в школах обоснованно.

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