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Путин вернулся к теме горячего питания в школах

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в школах обоснованно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский лидер вернулся к теме горячего питания в школах во время встречи с уполномоченной по правам ребенка в стране Анной Кузнецовой.

По словам главы государства, данный вопрос тонкий и требует постоянного внимания со стороны санитарных врачей.

В январе 2020 года Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон начал действовать в России с сентября прошлого года. Согласно документу, школьников с 1-го по 4-й класс обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день.

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