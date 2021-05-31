Путин вернулся к теме горячего питания в школах

Желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в школах обоснованно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский лидер вернулся к теме горячего питания в школах во время встречи с уполномоченной по правам ребенка в стране Анной Кузнецовой.

По словам главы государства, данный вопрос тонкий и требует постоянного внимания со стороны санитарных врачей.

В январе 2020 года Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон начал действовать в России с сентября прошлого года. Согласно документу, школьников с 1-го по 4-й класс обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день.