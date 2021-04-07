Врач назвал способы сохранить здоровье ребенка

В семье должно быть принято заниматься физической культурой, прогуливаться на свежем воздухе, а также питаться правильно. Это необходимо, чтобы сохранить здоровье детей, которые берут пример со взрослых, заявил педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов. Его слова передает РИА Новости.

«[Необходимо] вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается еще до рождения ребенка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций в плане питания, сна, пребывания на свежем воздухе, в плане вредных привычек и физической активности», — рассказал специалист.

Османов добавил, что ведущая роль в том, чтобы помочь ребенку реже болеть, принадлежит не школе, а именно родителям. Главное — дать ребенку понятие о правильном питании, добавил врач.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что дети с ожирением входят в серьезную группу риска по коронавирусу, у них чаще возникают различные последствия после перенесенного заболевания.