Врач рассказал о смертельном исходе у детей с коронавирусом

Коронавирус может вызвать у детей мультисистемное воспаление организма, схожее с синдромом Кавасаки, и привести к смертельному исходу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

Шеянов рассказал, что заболевание встречается у детей в возрасте 8-11 лет, которые заразились коронавирусом. По словам врача, смертность при развитии мультисистемного воспаления составляет 10-20 процентов. «Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями», — пояснил медик.

По информации Шеянова, в Москве было зафиксировано несколько десятков случаев развития мультисистемного воспаления у детей, перенесших COVID-19. Врач также перечислил основные симптомы, после появления которых нужно «бить во все колокола». Среди них — сильное повышение температуры, вялость, симптомы интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит, покраснение глаз и потрескавшиеся губы. Каждый из этих симптомов — повод срочно обращаться за помощью», — подчеркнул Шеянов.

В начале марта сообщалось, что шведские ученые впервые нашли мутировавшую форму коронавируса у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19. По словам ученых, это первый раз, когда удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.