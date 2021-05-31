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Путин назвал отличительную черту российских мужчин

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Президент России Владимир Путин назвал отличительную черту российских мужчин. Об этом он сказал во время разговора с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой. Видеозапись публикует в понедельник, 31 мая, Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На встрече с российским лидером Кузнецова спрашивает его, почему «сами папы редко обращаются за помощью».

«Мужчина всегда стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности», — ответил ей Путин.

Ранее президент России вернулся к теме горячего питания в школах во время встречи с детским омбудсменом. Путин отметил, что желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в школах обоснованно.

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