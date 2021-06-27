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Путин поручил провести вакцинацию иностранцев и трудовых мигрантов от COVID-19

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил провести на платной основе вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и трудовых мигрантов. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС в воскресенье, 27 июня.

Отмечается, что до 30 июня Путин ждет доклад об обеспечении возможности проведения в стране платной вакцинации от коронавируса для иностранцев, а к 15 июля — об организации прививочной кампании для трудовых мигрантов.

15 июня Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории РФ без санкций. Согласно подписанному указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не будут выдворять до 30 сентября. Исключение составляют лица, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушители законодательства о российской госгранице, а также те, кто представляет угрозу для национальной безопасности.

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