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В Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу

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Фото: Агентство «Москва»

С понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию. Его можно получить после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут. QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. До 11 июля на летние веранды можно попасть без QR-кода. Для посещения ресторанов в отелях и студенческие столовых он не понадобится.

Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня.

Организации должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, без учета полностью привитых. Переводу на удаленку подлежат: беременные или недавно родившие, люди с сахарным диабетом, ожирением, астмой и различными болезнями. Согласно распоряжению мэра, на удаленную работу необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что 27 июня в Москве зарегистрировали максимум смертей от коронавируса — 114. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В столице выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1761 человек, 731 из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

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