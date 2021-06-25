Онищенко оценил предложение бизнеса привить от COVID-19 всех взрослых

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко положительно отозвался о предложении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вакцинировать все взрослое население России от COVID-19. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что ему нравится тот факт, что эта идея озвучена не врачами, а бизнес-сообществом.

По мнению Онищенко, то, что вакцинацию взрослого населения предлагают именно предприниматели, говорит о качественном изменении в обществе. Кроме этого, политик заявил, что этот факт, скорее всего, повлияет на то, чтобы идея была реализована.

«Мне нравится, что это не врачи предложили, которым вроде бы положено по статусу говорить о необходимости вакцинации, и все уже это воспринимают как само собой разумеющееся, а бизнес. При этом не на эмоциях, а через экономику, через расчет. Они приводят, в общем-то, аргументы не эмоциональные, а более чем весомые. Вы кушать хотите? Вы хотите жить нормально? Ну вот, давайте будем цивилизованно прививаться. Но поздновато. Надо было ещё год назад с этой идеей выступить», — заявил депутат.

Ранее РСПП и ФНПР обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке.