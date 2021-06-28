В Совфеде рассказали о наказании за подделку COVID-сертификата

За приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 июня.

Покупатели поддельных документов сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет, подчеркнул сенатор.

22 июня трое подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации были задержаны столичными полицейскими. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, фальшивые документы реализовывали по четыре-пять тысяч рублей через интернет-магазин.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.