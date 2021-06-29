Коронавирус начал по-новому заражать людей

В США обнаружили новый способ, с помощью которого коронавирус заражает человека. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

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Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы заражения клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин-превращающий фермент ACE2 — рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку. В частности, стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.

Ранее исследователи признали, что коронавирус SARS-CoV-2 уже на ранних этапах пандемии имел удивительно высокую приспособленность к клеткам человека, что отличает его от других зоонозных вирусов. К такому выводу специалисты пришли на основе структурного анализа коронавирусного S-белка и связывающегося с ним ACE2.

Лекарства пока не будет

Найти эффективное лекарство от COVID-19 невозможно из-за определенных технологических и политических трудностей. Об этом ранее «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Она объяснила, что ученые давно не работают самостоятельно, так как исследования дорогие, требуют помещений, расходных материалов и животных моделей. Такие средства можно получить лишь через гранты, однако многие эксперты, которые выступают на тему производства вакцин, скорее всего, их не получат, так как научные мэтры смотрят на них свысока.

Нужна армия специалистов. Конечно, постепенно это все будет делаться. Но пока такие исследования государствами не особо стимулируются, ведь это фундаментальная наука, а не прикладная. Может, из этих исследований что-то и получится интересное для практики, а может и нет. Анча Баранова

Баранова посетовала, что в первые месяцы пандемии ученые «единым фронтом» шли на исследование коронавируса, однако сейчас снова происходит их размежевание.

Ранее глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (Andrea Ammon) предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса. Она также предрекла резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.

Только вакцины

Уже полтора десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию населения. Для установления популяционного иммунитета привиться должны работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физической культуры и служащие. Кроме того, в Москве запустили прививочную кампанию среди трудовых мигрантов однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Всего же российские власти потратили на борьбу с коронавирусом больше триллиона рублей: именно в эту сумму оцениваются затраты системы здравоохранения, сообщил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он также рассказал, что в России от коронавируса привиты 23 миллиона человек, и добавил, что в последние дни темпы вакцинации выросли. По его словам, это произошло в том числе и из-за «подталкивания» граждан к решению о необходимости прививаться. «Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — заверил министр.

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн ранее оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против индийского штамма «дельта». Эксперт не исключил, что препарат не будет таким эффективным, каким он был при предыдущей вариации коронавируса. В то же время Альтштейн отметил, что вакцина поможет снизить число заражений коронавирусом, облегчить протекание заболевания и уменьшить количество смертей.