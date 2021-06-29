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Ученые создали маску для определения зараженного коронавирусом человека

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Фото: Felice Frankel and MIT News Office

Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Об этом сообщается на сайте МИТ.

На внутренней стороне образца имеется маленький одноразовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой момент его активировать. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности.

По словам Джеймса Коллинза, профессора отдела биологической инженерии в Termeer и в Институте медицинской инженерии и науки MIT, прототип разработан на основе технологии, созданной несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы. Суть в том, что вирус, бактерия или другой объект, который требуется диагностировать, связывается со специальным генетическим переключателем на датчике. Тот запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет и указывает на наличие патогенного микроорганизма.

Отмечается, что датчик может быть вшит не только в маску, но и в одежду. Также его можно настроить на обнаружение других вирусов. Предполагается, что подобные сенсоры могут пригодиться для защиты сотрудников скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих.

Ранее ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом. В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека таких как, пульс, температура тела, давление и уровень кислорода. Каждые полчаса датчики передают данные о состоянии здоровья на специальное приложение в мобильном телефоне для того, чтобы врачи могли оценить состояние пациента и его изменения.

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