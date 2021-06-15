Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID-19

Ученые из Йельского университета назвали неожиданный способ защиты от COVID-19. По мнению исследователей, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который позволяет избежать заражения коронавирусом, сообщает Hull Daily Mail.

Специалисты ранее открыли, что повышение иммунитета от простуды способно защитить человека от гриппа. Поэтому ученые стали искать аналогичный механизм борьбы с COVID-19.

Исследователи вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей и заразили ее риновирусом, который вызывает простуду, а позже — коронавирусом. После взаимодействия с первым иммунная система активировалась и остановила распространение COVID-19. Ученые надеются, что результаты их работы помогут разработать более эффективные способы лечения коронавируса.

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При этом специалисты отмечают, что подобный метод лечения нужно применять максимально оперативно с того момента, когда пациент заразился коронавирусом: это позволит избежать экспоненциального распространения COVID-19. Однако на более поздних стадиях болезни не стоит обращаться к такой терапии, поскольку высокий уровень интерферона может излишне стимулировать иммунную систему и усугубить течение COVID-19.

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не совсем понятны. Полученные нами результаты являются лишь частью головоломки, которую мы разгадываем», — подчеркнула Эллен Фоксман, доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Йельской школы медицины.

Ранее ученые предупредили об изменении общих симптомов COVID-19. Исследователи из Королевского колледжа Лондона считают, что мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции теперь стали головная боль, насморк и боль в горле.