Ученые назвали группу риска повторного заражения коронавирусом

Повторному заражению коронавирусной инфекцией подвержены люди с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, поражением печени и те, кто проходит лечение от онкологических заболеваний или недавно перенес трансплантацию органов. Такого мнения придерживаются американские ученые, обобщающая статья которых была размещена на портале medRxiv.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе со специалистами Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле проанализировали электронную базу медицинских карт США и отобрали для исследования 23 пациента, повторно заразившихся SARS-CoV-2, согласно результатам ПЦР-тестов.

Средний возраст пациентов составил 64,5 года, у большинства имелись заболевания вроде диабета, гипертонии или иммунных нарушений. Также преобладающая часть страдала ожирением и имела вредные привычки, такие как курение. По итогам геномного анализа выяснилось, что во всех случаях имело место повторное заражение, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания.

Ученые отметили, что 70 процентов пациентов были госпитализированы как в ходе первого эпизода болезни, так и в ходе второго. Таким образом, специалисты предположили, что повторное инфицирование протекает не легче первого.

Переболевшие коронавирусом в легкой форме также могут повторно заразиться, подчеркнули исследователи, но риск тяжелого течения болезни у них минимален. В связи с этим, заметили ученые, граждане, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, должны быть предельно бдительны и внимательны к своему здоровью.

Ранее невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян назвала фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции ухудшают течение коронавируса.

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