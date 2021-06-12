Ученые назвали еще один увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян назвала фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции ухудшают течение коронавируса, заявила специалист на лекции, доступной на YouTube.

По словам Мхитарян, в 2020 году в мире пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции скончалось на 42 тысячи больше, чем за последние пять лет. По мнению невролога, во многом на это повлияла пандемия коронавируса. Врач напомнила, что болезнями Альцгеймера или Паркинсона чаще всего страдают люди пожилого возраста. У них коронавирус протекает в более тяжелой форме, поскольку сильное воздействие оказывается на периферическую нервную систему.

«Будучи причиной инвалидности и даже смертности, деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономическое воздействие не только на самих пациентов, но и на их опекунов, семьи и общество в целом», — подчеркнул кандидат медицинских наук, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП «РГНКЦ имени Н.И. Пирогова Александр Розанов.

Ранее ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг. Исследователи обнаружили «пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера».