Врач рассказала о попадающих в инфекционное отделение с COVID-19 россиянах

Почти 97 процентов россиян, попадающих в инфекционное отделение с COVID-19, не проходили вакцинацию от коронавируса. Об их состоянии рассказала врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (главного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалева в разговоре с Ura.ru.

По ее словам, в течение шести месяцев люди не хотят делать прививку. Специалист отметила, что в реанимации с тяжелыми формами болезни находятся в основном пациенты, которые не были вакцинированы.

Кроме того, среди поступающих в больницы стало много молодых людей, подчеркнула Москалева.

«Стало больше поступать молодых людей трудоспособного возраста, так как они в первые волны переносили заболевания в легкой форме, следовательно, относились к нему поверхностно, и мы получили закономерную волну подъема», — уточнила Москалева.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев рассказал, что россияне, которые не так давно переболели ОРВИ и гриппом, могут сделать прививку от коронавируса, но им придется следовать общим принципам. Например, плановые прививки нужно проводить через две или четыре недели, в зависимости от тяжести болезни.