Россиянам разъяснили правила вакцинации от COVID-19 при гриппе и ОРВИ

Россияне, не так давно переболевшие ОРВИ и гриппом, могут сделать прививку от COVID-19, но им придется следовать общим принципам. Соответствующие правила вакцинации разъяснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Алексей Ртищев в интервью телеканалу «360».

По его словам, если пациент перенес острое инфекционное заболевание, плановые прививки необходимо проводить через две или четыре недели, в зависимости от тяжести болезни.

В свою очередь врач-инфекционист больницы № 2 Илья Акинфеев рассказал, что, согласно рекомендациям Минздрава и методическим указаниям, человек, который переболел ОРВИ или гриппом без пневмонии, должен выждать месяц. «Такой период необходимо выждать, чтобы нормализовалась иммунная система, и после этого рекомендуется провести вакцинацию», — уточнил специалист.

Если выздоровевший сделает прививку через короткий срок, то эффективность вакцинации будет ниже, а антител выработается меньше, подчеркнул Акинфеев.

Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что мировым сообществом не установлены строгие противопоказания от вакцинации от коронавируса. По ее словам, вакцинация от COVID-19 противопоказана при аллергии. Если на первый компонент вакцины появилась тяжелая аллергическая реакция, то врач должен выдать медицинский отвод от второго компонента.