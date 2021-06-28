Врач назвал условия для медотвода от прививки против COVID

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что мировым сообществом не установлены строгие противопоказания от вакцинации от коронавируса. Врач назвала возможные условия для медотвода от прививки против COVID-19, сообщает «Прайм».

Ткаченко рассказала, что вакцинация от коронавируса противопоказана при аллергии. Если на первый компонент вакцины появилась тяжелая аллергическая реакция, то врач-терапевт выдаст медицинский отвод от второго компонента.

При аллергической реакции на другие вакцины необходимо проверить сходство по компонентам с лечащим врачом-терапевтом. «В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе», — объяснила специалист.

Врач добавила, что получить медицинский отвод от прививки можно также при наличии острого заболевания: при ОРВИ или обострении хронического заболевания, например. При этом онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции не являются строгими противопоказаниями к вакцинации, заключила Ткаченко.

Ранее эксперт назвал главное противопоказание к вакцинации от коронавируса. Это серьезная аллергия на введение первого компонента препарата, рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.