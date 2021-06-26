Россия
 
Последние новости
Впервые с января в России выявили более 21 тысячи новых случаев COVID-19
Скончался знаменитый советский и российский актер Леонид Топчиев
Боец MMA добил соперника ударом ногой в голову
Собянин рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19
Носитель российского оружия «Судного дня» впервые ушел в море
Задержан подозреваемый в стрельбе в Ивановской области
Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Оценена угроза распространения «черной плесени» в России
Новости партнеров
Прослушать новость

В России поймали сбытчика справок о медотводе к вакцинации от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

В Свердловской области поймали сбытчика справок о медотводе к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Россиянин 1990 года рождения продавал справки в одной из торговых точек Екатеринбурга. Каждый документ о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса стоил по тысячи рублей. У подозреваемого изъяли поддельные печати и документы по COVID-19.

Горелых отметил, что клиентов сбытчик справок искал в интернете. Сейчас свердловские полицейские принимают меры, чтобы заблокировать сайты с рекламой продажи поддельных документов.

Действия задержанного подпадают под действие статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до двух лет тюрьмы, а его клиентам — арест до шести месяцев.

Ранее в Москве и ряде других регионов объявили обязательную вакцинацию части граждан — работников общепита, транспорта и других сфер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот
Инфекционист назвал вакцинацию переболевших коронавирусом безопасной
В Санкт-Петербурге рассказали о заканчивающихся вакцинах