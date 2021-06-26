В России поймали сбытчика справок о медотводе к вакцинации от COVID-19

В Свердловской области поймали сбытчика справок о медотводе к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Россиянин 1990 года рождения продавал справки в одной из торговых точек Екатеринбурга. Каждый документ о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса стоил по тысячи рублей. У подозреваемого изъяли поддельные печати и документы по COVID-19.

Горелых отметил, что клиентов сбытчик справок искал в интернете. Сейчас свердловские полицейские принимают меры, чтобы заблокировать сайты с рекламой продажи поддельных документов.

Действия задержанного подпадают под действие статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до двух лет тюрьмы, а его клиентам — арест до шести месяцев.

Ранее в Москве и ряде других регионов объявили обязательную вакцинацию части граждан — работников общепита, транспорта и других сфер.