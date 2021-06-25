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В Санкт-Петербурге рассказали о заканчивающихся вакцинах

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге заканчиваются вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом рассказали в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, передает РИА Новости.

На данный момент в наличии есть три российский вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако два последних препарата заканчиваются, и желающие ими привиться записываются на вакцинацию в перспективе.

Всего в городе есть 117 170 комплектов доз вакцин в запасе. За прошедшие сутки первую дозу вакцины в Петербурге получили 12 117 человек, вторую — 5469 человек.

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