В Санкт-Петербурге рассказали о заканчивающихся вакцинах

В Санкт-Петербурге заканчиваются вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом рассказали в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, передает РИА Новости.

На данный момент в наличии есть три российский вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако два последних препарата заканчиваются, и желающие ими привиться записываются на вакцинацию в перспективе.

Всего в городе есть 117 170 комплектов доз вакцин в запасе. За прошедшие сутки первую дозу вакцины в Петербурге получили 12 117 человек, вторую — 5469 человек.