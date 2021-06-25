Очереди москвичей за вновь появившимся «КовиВаком» показали на видео

Очереди москвичей около детских поликлиник за вновь появившейся вакциной от коронавируса «КовиВак» показали на видео. Соответствующее ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, что около поликлиники в линию выстроились около 30 человек. Конец очереди оказался за пределами территории медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что препарат центра имени Чумакова «КовиВак» снова стал доступен для вакцинации в Москве. В разделе «Бесплатная вакцинация» появилась возможность записаться на прививку. Пройти вакцинацию можно в пяти столичных пунктах прививки от коронавируса.

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