Названо главное противопоказание к вакцинации от коронавируса

Главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса является серьезная аллергия на введение первого компонента препарата. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Среди других противопоказаний он назвал обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент вакцинации, в том числе инфекционные.

Мохамед Али напомнил, что на данный момент не проводится вакцинация беременных и кормящих, однако предположил, что они смогут поставить прививку в течение полугода, так как в ближайшее время планируется начать исследования.

Врач добавил, что жара никак не повлияет на самочувствие после вакцинации, если переносится нормально.

«Облегчить состояние в жару можно также, как и без прививки: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени и использовать парацетомол или нурофен, если поднимается температура. Никаким специальным образом готовиться к прививке при жаре не надо», — объяснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что прививку от коронавируса можно делать при любом уровне антител. По словам руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, в процессе формирования иммунитета важно не количество антител, а их качество и способность нейтрализовать инфекцию.