Названа доля готовых привиться от COVID-19 за преференции россиян

Более 60 процентов россиян готовы привиться от COVID-19 за различные преференции, такие данные называются в результате исследования цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», передает РИА Новости.

Людям задавался вопрос: «Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?» Так, 36 процентов хотели бы получить премию, 12 процентов — отгул в день вакцинации, 10 процентов — дополнительный день к отпуску, еще 4 процента выбрали другой вариант.

Большая часть опрошенных не обращалась к врачам за консультацией по поводу вакцинации, такой вопрос медикам задали 19 процентов россиян. Столько же считают достаточной консультацию знакомых. 11 процентов оказались уже привиты.

74 процентов считают, что нужно бояться коронавируса, в то время как остальные назвали его опасность преувеличенной. Чуть больше половины участников опроса рассказали, что не болели COVID-19, 23 процента перенесли его в легкой форме, 8 процентов — в тяжелой, 17 процентов не знают, заражались ли они или нет. 62 процента сообщили, что инфекцию перенесли их родственники или друзья.

Ранее стало известно, что из российского Спасо-Преображенского Валаамского монастыря будут выгонять не привившихся насельников, причем речь идет и о духовенстве, и о приезжающих в обитель трудниках и наемных работниках. Наместик монастыря епископ Панкратий сообщил, что отказавшихся от вакцинации удалят из обители без содержания и добавил, что таких людей немного, но они есть.