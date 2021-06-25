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Из российского монастыря выгонят не привившихся насельников

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Валаамский монастырь
Валаамский монастырь
Фото: Pixabay

Из российского Спасо-Преображенского Валаамского монастыря будут выгонять не привившихся насельников, причем речь идет и о духовенстве, и о приезжающих в обитель трудниках и наемных работниках. Об этом РИА Новости заявил наместник монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жедяев).

«Принцип, основополагающий для любого монастыря: послушание игумену, священноначалию. Если он соблюдается — то монастырь нормально существует и развивается, если нет — то все рушится. Поэтому такой серьезный вопрос я не мог оставить на свободную волю — есть благословение», — отметил он.

Епископ Панкратий добавил, что братию, духовенство, трудников и наемных работников удалят из монастыря без содержания и сказал, что не желающих вакцинироваться немного, но они есть. Прибывающих в обитель волонтеров попросят предоставлять справки о вакцинации или ПЦР-тесты, однако если насельники будут привиты, им коронавирус будет не страшен.

Наместник монастыря сделал прививку вакциной «Спутник V» в сентябре 2020 года, однако заразился повторно индийским штаммом коронавируса и побывал в красной зоне. Теперь епископ Панкратий выступает за «абсолютно полную, стопроцентную» вакцинацию всего населения России. Он уверен, что полемика в этом вопросе неуместна.

Ранее москвич и священник храма в Южном Бутове подрались из-за маски. На место пришлось вызывать полицию и скорую. Священнослужитель попросил прихожанина надеть средство защиты, после чего тот бросился на него с кулаками.

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