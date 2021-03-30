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Прихожанин и священник подрались из-за маски в храме Москвы

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Кадр: телеграм-канал «Mash»

Москвич и священник храма в Южном Бутове подрались из-за маски. На место пришлось вызывать полицию и скорую, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в храме Святого Праведного воина Федора Ушакова. Прихожанин пришел туда в плохом настроении и был всем недоволен, в том числе как построили и расписали церковь, как проходила служба. В какой-то момент к нему подошел отец Даминиан и попросил «надеть масочку». В ответ возмущенный горожанин «бросился в бой» и параллельно снимал все на телефон. Священнослужителю удалось утихомирить его и вызвать полицейских. Позже батюшка обратился к медикам, у него были ушибы и кровоподтеки.

В Русской православной церкви (РПЦ) проверяют эту информацию, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

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