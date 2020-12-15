Россиянин облил прилавок в кафе за просьбу надеть маску и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина устроил дебош в кафе и облил напитками прилавок за просьбу надеть маску. Об этом сообщила владелица сети заведений «Север Метрополь» Елена Шевченко на своей странице Facebook.

Действия россиянина попали на видео. На кадрах видно, что мужчина спустил маску на подбородок, после чего снял ее и убрал в карман. Какое-то время он ожидает, пока ему соберут заказ, и что-то говорит кассирам. Затем он разливает на прилавок принесенные ему напитки и уходит.

Шевченко объяснила, что работницы кафе попросили посетителя надеть маску в соответствии с требованием Роспотребнадзора, за несоблюдение которого заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток. Она добавила, что мужчине дали маску бесплатно.

Она отметила, что мужчина был в магазине с ребенком.

В конце ноября в Санкт-Петербурге россиянка без маски избила по туловищу и плечу, и оскорбила нецензурной бранью полицейского, который проверял соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В ее отношении завели уголовное дело.