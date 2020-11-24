В России пенсионерка избила выписавшего штраф за отсутствие маски полицейского

В Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила сотрудника полиции, остановившего маршрутку для проверки масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 19 ноября участковый Пушкинского района остановил маршрутное такси для контроля соблюдения ограничительных мер, введенных в городе. Там он заметил 58-летнюю местную жительницу без средств индивидуальной защиты и потребовал от женщины проследовать вместе с ним в участок для составления протокола.

В ответ россиянка ударила правоохранителя рукой по туловищу. После прибытия в отдел полиции пенсионерка нанесла участковому не менее трех ударов рукой в область левого плеча. Кроме того, у входа в пункт полиции она оскорбила его «грубой нецензурной бранью».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении петербурженки, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти»). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

17 ноября в Санкт-Петербурге произошло убийство из-за несоблюдения пассажиром масочного режима. Незадолго до гибели потерпевший в салоне автобуса сделал замечание мужчине и женщине, напомнив им, что ношение защитных масок в транспорте обязательно. Разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых он скончался. Подозреваемого арестовали на два месяца.