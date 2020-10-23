Полицейские избили россиянина на глазах у дочери за отсутствие маски

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Полицейские избили жителя Пермского края на глазах у маленькой дочери за отсутствие маски. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На видео заметно, как два полицейских избивают мужчину, а рядом стоит маленькая девочка — дочь нарушителя.

По словам свидетельницы случившегося, правоохранители заметили человека без маски в магазине. Тогда они дали ему оплатить товар и повели к выходу. Она также добавила, что мужчина просил полицейских позволить проводить ребенка домой, но они не стали слушать его и избили.

«Подъем» сообщает, что четырехлетнюю дочь нарушителя отвезли вместе с ним в отдел. Позже ее забрала бабушка.

Ранее в профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания россиян без масок. Глава координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал, что подобные меры вполне оправданы, потому что люди, которые не носят маски, могут спровоцировать власти ввести комендантский час или ограничения, которые действовали весной.

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