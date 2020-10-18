Жесткое задержание пассажира без маски в метро Петербурга сняли на видео

Полицейские окружили идущего без маски пассажира в метро Санкт-Петербурга. Видео жесткого задержания мужчины публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как около десяти сотрудников правоохранительных органов выстроились вокруг петербуржца, а затем задержали его, повалив на пол.

Комментируя произошедшее, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу заявили, что мужчина сам «спровоцировал конфликт», не отреагировав на замечание полицейских, попросивших его надеть маску в общественном транспорте.

«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу», — пояснили в пресс-службе главка МВД.

После случившегося, добавили в ведомстве, в отношении 22-летнего пассажира метро составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором россиянку насильно затолкали в полицейскую машину за отказ надеть маску. Девушку обвинили в невыполнении правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения, за что ей грозит штраф.