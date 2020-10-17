Россиянку насильно затолкали в полицейскую машину за отказ надеть маску

Жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области, отказавшуюся надеть маску в торговом центре, жестко задержали и увезли в отделение полиции. Видео инцидента в своем Telegram-канале опубликовал портал URA.ru.

На кадрах видно, как правоохранители силой заталкивают девушку в автомобиль.

Двое сотрудников МВД еще в торговом центре потребовали от горожанки надеть средство индивидуальной защиты, но она отказалась. Маску девушка надела только на улице.

Полицейские пытались составить на нарушительницу протокол, но она начала плакать и убегать. Девушку обвиняют в невыполнении правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения, за что ей грозит штраф.

Ранее посетительницу театра на Таганке также задержали за отказ надеть защитную маску. Инцидент случился перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» , который в итоге задержали на час. Согласно правилам техники безопасности, театр не может начать спектакль, пока все зрители не наденут средства индивидуальной зашиты.