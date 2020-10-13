Жители российского города пожаловались на выдающий маски напрокат магазин

Жители Нижнего Тагила Свердловской области пожаловались на выдающий одну и ту же маску на прокат магазин «Пятерочка». Об этом говорится в посте, опубликованном в одной из городских групп по «ВКонтакте».

По словам одного из подписчиков, в «Пятерочке» недалеко от центра города ему на входе в магазин бесплатно выдали маску, поскольку свою он не взял. Однако после покупки его попросили эту маску вернуть обратно на кассу. «Это у меня вызвало удивление. Закрались смутные сомнения, это что же... получается, что маска-то одна на всех покупателей?!» — удивился местный житель.

В комментариях к записи другая местная жительница Ольга Быкова рассказала, что аналогичный случай произошел и с ней — в «Пятерочке» на другом конце города. «Предлагали маску "напрокат"», — написала она.

В X5 Retail Group изданию Znak сообщили, что по факту публикации проводится проверка. «Алгоритм действий сотрудников в случае отсутствия у покупателя маски предполагает предложение приобрести маску или использовать одноразовую, предлагаемую магазином. После использования гость принимает решение об утилизации маски самостоятельно», — пояснили в компании, пообещав принять меры, если информация об инциденте подтвердится.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинские маски, с которыми люди иногда неправильно обращаются, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. По словам специалистки, если кто-то из посторонних чихает на другого человека, то его микробы попадают на внешнюю сторону маски, и она становится опасной.