Назван самый опасный предмет во время пандемии коронавируса

Российский врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинские маски, с которыми люди иногда неправильно обращаются, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями эксперт поделилась в интервью с «Вечерней Москвой».

Так, по словам специалистки, если кто-то из посторонних чихает на другого человека, то его микробы попадают на внешнюю сторону маски, которая становится очень опасной. Кроме того, она упомянула, что есть люди, которые используют одно и то же средство защиты в течение 10-15 дней.

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — пояснила врач.

Медик также напомнила, что использовать маски нужно четко в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — носить не дольше двух часов, а затем аккуратно снимать, не дотрагиваясь до внешней части, и утилизировать

В октябре член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко, раскрыл правильный способ ношения защитной маски. По его словам, медицинскую маску необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета.

Ранее Роспотребнадзор назвал некачественные медицинские маски бесполезными в пандемию коронавируса. Так, если у изделия нет сертификата об использовании в медицинских целях, в качестве защиты его использовать бесполезно.