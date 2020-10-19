Профсоюз полиции одобрил жесткие задержания россиян без масок

В профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания россиян без масок. Об этом заявил глава координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, передает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, строгие меры в отношении лиц, которые не соблюдают масочно-перчаточный режим совершенно оправданны, так как из-за таких нарушающих правила людей власти могут ввести комендантский час или ограничения, которые действовали весной. Он объяснил, что меры необходимы в частности для того, чтобы не страдали люди и экономика не понесла ущерб в связи с развитием пандемии.

«Я за жесткие действия не только полицейских, но и Роспотребнадзора, и контролеров. Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить», — заявил представитель профсоюза.

18 октября появилось видео, на котором видно, как около десяти полицейских окружили идущего без маски пассажира в метро Санкт-Петербурга и повалили на пол. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу заявили, что мужчина сам «спровоцировал конфликт», не отреагировав на замечание полицейских, попросивших его надеть маску в общественном транспорте. В отношении 22-летнего нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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