В Курской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Курской области с 1 июля введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей. Данное решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, передает РИА Новости.

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий на мероприятии предложил обязать работодателей обеспечить проведение профилактических прививок против коронавируса по эпидемическим показаниям не менее 70 процентов от общей численности работников. Губернатор Роман Старовойт выразил поддержку данному предложению.

Отмечается, что обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физической культуры и служащие.

Ранее в Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Согласно постановлению регионального управления Роспотребнадзора, прививку сделают 60 процентам сотрудников ряда профессий.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Краснодарском крае.